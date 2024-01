SERIE WEB TV Questa pazza università alla bolognese “UNIVERSITAS TENEBRARUM della Facoltà di Sociologia delle Lingue Morte” la serie tv comica realizzata al DAMS e coprodotta dalla Regione con MAMMUT Film protagonista Natalino Balasso

Episodi brevi concepiti per il web ma adatti alla comicità televisiva. Una fantomatica UNIVERSITAS decadente anzi cadente e sgangherata come ce ne sono tante. Docenti, bidelli e studenti del mondo accademico grottesco delle arti, simil bolognese. Ci sono le varie maschere universitarie nel cast di corso e facoltà i vari tipi di studenti, ricercatori e dottorandi, non docenti recalcitranti all'accademia... Tutti i mali (sopraffazioni e arrivismi) della nostra università nel ranking mondiale degli studi superiori, in fondo, solo per avere più fondi...

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: