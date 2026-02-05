Questa sera al Teatro Titano torna la tradizionale Commedia di Sant’Agata
Classico appuntamento con la Commedia di Sant'Agata del Piccolo Teatro Arnaldo Martelli. Il titolo è "Weekend a go go, che casein".
Nel video le anticipazioni di Augusto Casali.
[Banner_Google_ADS]
I più letti della settimana:
{{title}}
Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy. Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy