ANTICIAZIONI FILM USA "Qui" di Zemeckis/Hanks/Wright HERE il nuovo film 'sperimentale' di Zemeckis tratto dal graphic novel di Richard McGuire a novembre al cinema

HERE è un angolo prospettico di una stanza, una sorta di contenitore, sempre lo stesso come il salotto di casa del fumettista McGuire visto nel tempo dal 1956 per più generazioni in 80 anni. Il breve graphic novel del 1986 nasce il 6 pagine di tavole in bianco e nero e nel 2016 diventa romanzo grafico a fumetti. Dalle finestrelle di windows all'AI sperimentata da Zemeckis per 'ringiovanire' il suo mondo. “Tutto cambia”, dice il regista, è una verità accettata anche nel film. La vita accade e la si attende pure in una stanza... La prospettiva di ripresa non cambia mai ma cambia tutto ciò che esiste intorno anche il cuore. E gli effetti speciali ne sono l'estensione cinematografica.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: