R. Kipling in musical alla Reggia di Colorno

La Versailles del Ducato di Parma è la Reggia di Colorno che ospita lo spettacolo per famiglie rappresentato da oltre 15 anni. Il racconto de' “La straordinario storia di Mowgli” tratta dal romanzo di Rudyard Kipling è l'occasione in musica per mettere in scena un cast di attori-cantanti e ballerini d'eccezione a rappresentare Baghera, Shere khan, Baloo, Re Luigi, Ka e Akela. Il cucciolo d'uomo cresciuto dagli animali della giungla è ancora il soggetto più amato dai bambini di tutto il mondo e il successo del musical durante il tour estivo ne è la prova provata sul campo. Un ragazzo alla ricerca di sé stesso che fa dell'amicizia la spinta d'amore per cambiare gli atri tornando all'origine: il destino di Mowgli e un po' quello di tutti. Due ore di spettacolo anche in suggestioni 3D nella Reggia cinquecentesca dei Farnese resa Petite Capitale dai Borbone ne 700.