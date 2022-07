EVENTI EMILIA R. Kipling in musical alla Reggia di Colorno All'interno dell'Opera Festival colornese “Il Libro della Giungla” un musicale per famiglie con videoproiezioni in 3D per la regia di Ilaira De Angelis

La Versailles del Ducato di Parma è la Reggia di Colorno che ospita lo spettacolo per famiglie rappresentato da oltre 15 anni. Il racconto de' “La straordinario storia di Mowgli” tratta dal romanzo di Rudyard Kipling è l'occasione in musica per mettere in scena un cast di attori-cantanti e ballerini d'eccezione a rappresentare Baghera, Shere khan, Baloo, Re Luigi, Ka e Akela. Il cucciolo d'uomo cresciuto dagli animali della giungla è ancora il soggetto più amato dai bambini di tutto il mondo e il successo del musical durante il tour estivo ne è la prova provata sul campo. Un ragazzo alla ricerca di sé stesso che fa dell'amicizia la spinta d'amore per cambiare gli atri tornando all'origine: il destino di Mowgli e un po' quello di tutti. Due ore di spettacolo anche in suggestioni 3D nella Reggia cinquecentesca dei Farnese resa Petite Capitale dai Borbone ne 700.

