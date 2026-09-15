CINEMA D'AUTORE R.Scott (dis)eutopico del cane “THE DOG STARS - le stelle dopo la fine” di Ridley Scott tratto dal romanzo di Peter Heller in una storia post-pandemica e influenzale da fine della civiltà ambientata in Colorado (Denver e dintorni) ma girata in Italia

R.Scott (dis)eutopico del cane.

Il titolo letterario-cinematografico non è del tutto DISTOPICO e negativo perché LA COSTELLAZIONE DEL CANE e le stelle di Orione sono le tracce della speranza per ritrovare la giusta via: EUTROPIA possibile dopo l'apocalisse della regressione allo stato di natura (difficile non pensare a BLADE RUNNER). Ridley Scott ripensa il Colorado post-apocalittico a Cinecittà e fuori Roma per poi andare a L'Aquila, sulle Dolomiti e in Friuli, risultato: 'neorealismo' americano riprodotto dal vero in ITALIA per l'IMAX. Un'influenza senza fine spazza via l'umanità e ciò che resta è l'istinto disumano di sopravvivenza. Un ex meccanico e un ex marine affrontano la speranza al riparo delle 'montagne rocciose'. Un vecchio aeroporto, un aereo, e un cane li aiutano a volare... ancora. Ripartire da ciò che resta dell'amore (amicizia e affetti): essere più umani per superare e vincere TRANSUMANESIMO E POSTUMANESIMO.



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