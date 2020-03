CONCORSO “Raccontami una storia: parlami di te”, il 20 marzo la giuria sceglierà il racconto vincente

“Raccontami una storia: parlami di te”, il 20 marzo la giuria sceglierà il racconto vincente.

Oltre centocinquanta racconti brevi: si è concluso con un numero superiore a ogni aspettativa il concorso letterario “Raccontami una storia: parlami di te”, organizzato da zoomma.news.

Storyteller di ogni parte d’Italia e molti sammarinesi, scegliendo le tecniche e modalità più disparate: affidandosi a una pagina di diario, accendendo la fiaccola su quei giorni grazie ai quali “tutto cambia”, come la laurea, la nascita di un figlio, il matrimonio, c’è chi ha preferito parlare di un amore trovato o perduto, chi ha descritto sé stesso da un punto di vista fisico, chi ha concentrato la narrazione sulle persone più importanti. Gioie, dolori, il dolce e l’amaro c’è proprio tutto in questi 150 racconti che ora attendono di essere valutati e premiati, con tutto l’impegno e la serietà che meritano. La giuria che decreterà il vincitore si riunirà il 20 di marzo 2020, per confrontarsi e scegliere il racconto migliore. Una piattaforma più grande in un evento conclusivo ambientato al circo, luogo per eccellenza del sogno: le opere risultate tre le migliori saranno accompagnati dall'esibizione di artisti circensi.

I racconti scelti faranno parte anche di una raccolta la cui vendita sosterrà un orfanotrofio a Bali.

