Racconti del sottosuolo al CERN

On demand e in 50 platee del circuito #iorestoinsala gli autori e la regista Anna De Manincor del collettivo con alcuni scienziati del CERN in una serata cinema coprodotta anche da francesi e belgi. La cittadella della scienza sotto la montagna ginevrina è “una cattedrale sommersa”. Migliaia di addetti ai lavori (di tutte le nazionalità, culture e diverse religioni, riuniti nel lavoro comune) in esperimenti, studi e scoperte, visti dagli artisti di ZIMMERFREI e documentati per oltre 4 anni. Un esperimento sociale dall'approccio scientifico in un luogo in cui “gli atomi sono tutti uguali”. “QUASI NIENTE” del titolo è provocatorio e ironico quando si studiano le particelle e le strutture del vuoto (il Campo o Bosone di Higgs) che permettono la formazione della materia non solo nel linguaggio matematico. Storie del sottosuolo come in un formicaio che accomuna la caffetteria e i laboratori di sotto per 10mila tecnici e scienziati sul posto e 50mila collegati dal mondo di superficie...

Intervista con ANNA DE MANINCOR Regista Zimmerfrei