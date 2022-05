Racconti del sottosuolo: topi tra noi

Marta Pistocchi e Alessandro Sicardi due clown nei panni dei roditori casalinghi divenuti topi-osservatori di città. E se sapessero parlare e per di più cantare cosa direbbero della metropoli cosa racconterebbero ai loro simili o a noi!? Addirittura comunicherebbero alle diverse specie con la lingua universale dell'arte. TOPONOMASTICA è una immaginifica conferenza 'topesca' di pungente ironia sugli stili di vita, i vizi e le virtù umane, filtrati dai nostri vicini del sottosuolo più prolifici e contigui abitatori dei nostri ambienti cittadini e casalinghi. Uno sguardo diverso, a latere... dal basso, da sotto, si vede tutto e di più. Paesaggi urbani come laboratori di socialità. Guardare per unire senza dividere individui e classi. Le canzoni originali accompagnano il copione in un atto di riflessione per il mondo. Cabaret e teatro-canzone, dentro c'è Jannacci, Ovadia e Banda Osiris, in un “pastiche” inaspettato che sorprende.