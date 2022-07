Racconti di ponti sul palco

Tante storie in fila piccole e diverse pezzo per pezzo confluiscono tutte in un'unica storia: vanno da qui a lì come i ponti (collegano e scollegano, avvicinano e allontanano le persone a seconda di cosa si vuol fare: guerra e/o pace). Un ponte sul fiume serve a separare due città nemiche da sempre. Intrecciano storie e oggetti cose varie per scontrarsi (o incontrarsi) perché tutto va dentro la storia di un uomo che racconta una storia... Il costruttore (genio pontiere o pontefice) fa una storia e mette su una struttura fatta di ponticelli, pezzi di storiella (mia, sua anche bella). Allora, perché quando si fanno le battaglie e si conquistano le città, le strutture si minano (si distruggono i ponti) per tornare a separare...!?

fz