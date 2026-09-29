Racconti veneziani fatti a mano

Impi(ra)ressa, battiloro, merlettaia figure artigiane della laguna tramandano arti e mestieri che vanno scomparendo. L'immagine falsata e turistica di Venezia non ha offuscato del tutto la bellezza delle calli antiche, corti, e campielli settecenteschi fino al secolo scorso. La tipicità veneziana e strettamente legata al genio artigiano secolare delle botteghe originarie. Dimenticare e perdere persone e manufatti (merletti e vetro) è un rischio che la serie documentaria di testimonianze, MAKER TALES, allontana raccontando L'HOMO FABER e il “fatto a mano” per la regia di Chiara Beccatini.









