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Racconti veneziani fatti a mano

Le botteghe artigiane di Venezia salvano attraverso i vecchi mestieri una città secolare che non si vede più

Racconti veneziani fatti a mano.

Impi(ra)ressa, battiloro, merlettaia figure artigiane della laguna tramandano arti e mestieri che vanno scomparendo. L'immagine falsata e turistica di Venezia non ha offuscato del tutto la bellezza delle calli antiche, corti, e campielli settecenteschi fino al secolo scorso. La tipicità veneziana e strettamente legata al genio artigiano secolare delle botteghe originarie. Dimenticare e perdere persone e manufatti (merletti e vetro) è un rischio che la serie documentaria di testimonianze, MAKER TALES, allontana raccontando L'HOMO FABER e il “fatto a mano” per la regia di Chiara Beccatini.

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