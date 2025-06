“Racconto di gesti d'amore”: l'esperimento teatrale che mette al centro l'autenticità

All'Auditorium Little Tony, la Compagnia degli Invincibili protagonista di “Racconto di gesti d'amore”, un esperimento di teatro capace di mettere al centro l’autenticità e la forza comunicativa di persone con diversa abilità che vivono la realtà sammarinese. Per la regia di Augusto Michelotti, il progetto, coordinato da Anna Fiorelli e Meris Monti, con la conduzione del laboratorio di Alessandra Tracchi, ha coinvolto i partecipanti in un viaggio fatto di gioco, scambio e incontro, sviluppando una narrazione collettiva ispirata a Kafka e la bambola viaggiatrice dello scrittore spagnolo Jordi Sierra i Fabra. Una iniziativa promossa dall’associazione Vo.Ci. nei Castelli.