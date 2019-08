Radio Radicale: il DG di RTV al “giro di boa” della settimana di conduzione di “Stampa e Regime”

Sentiamo Carlo Romeo

“Una esperienza molto bella”. Così il Direttore della San Marino RTV commenta il “ritorno” alla rassegna stampa di Radio Radicale, fino al 30 agosto. “Mi ha fatto molto piacere” – afferma Carlo Romeo - la richiesta giunta dai vertici di Radio Radicale “di tornare a fare una cosa che ho fatto per tanto tempo”. E non manca un ricordo di Massimo Bordin, recentemente scomparso; voce storica di “Stampa e Regime”. Si stanno allora avvicendando alla conduzione della rassegna stampa – continua il DG di RTV - “tutte le più grandi firme del giornalismo per cercare di garantire comunque la presenza di questo servizio, che è realmente un servizio pubblico”.