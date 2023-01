"Ragazze" (Girls) al governo

Nove interpreti in scena dirette con ironica genialità dall'attrice napoletana Monica Nappo per la drammaturgia di una straordinaria autrice inglese, Caryl Churchill. Spettacolo tutto al femminile su un tema che fa del potere la relazione perversa che spesso si rivolta contro la donna potente. Una posizione di comando come trasforma il lato femminile di una persona senza attingere dal vecchio modello maschile? Una nuova ricchezza nell'ispirazione a cambiare le relazione in un mondo che si trasforma vertiginosamente da ogni punto di vista. L'uomo e la donna sono ancora tutti da scoprire ma oggi le lady a capo dei governi ( Giorgia Meloni in Italia) non sono poche a 40 anni dalla signora Thatcher (guidava lo staff conservatore britannico quando fu scritto il testo). Che fare, quindi? Il dilemma è sempre: carriera o maternità, indipendenza o famiglia. I diritti naturali di vita esistono ancora... Marlene è la mattatrice di scena che racconta attraverso la storia dei secoli scrittrici, cortigiane e papesse, monache buddhiste, figure in quadri e personaggi di Bruegel e Boccaccio. Senza maschere rimangono solo lacerazioni e ferite soprattutto delle protagoniste.