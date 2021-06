Rai Cinema per Bellocchio e i "Figli" di Cupellini

Il Festival di Cannes concede la Palma d'Oro onoraria a Marco Bellocchio “dopo 56 anni di affascinante lavoro come regista, autore e poeta, ha sempre rivoluzionato l'ordine costituito” - dichiara il presidente Pierre Lescure in accordo con il delegato generale che lo premia. Rai Cinema (collaborando anche con la Cineteca di Bologna) distribusce appositamente da metà luglio l'ultima opera coprodotta, MARX PUÒ ASPETTARE, dal progetto famigliare anche autobiografico sul fratello gemello Camillo morto nel 1968 anno delle rivoluzioni che mai lo interessarono più di tanto (la liberazione sessuale, il Maggio francese le contestazioni, la Cecoslovàcchia), gli disse, appunto: “ si, certamente, Marx può aspettare...”. LA TERRA DEI FIGLI, invece, è tratto dal fumetto omonimo di Gipi coprotagonista il rapper Leon Faun insieme a Valeria Golino e Valerio Mastandrea. La storia sulla fine della civiltà racconta di un padre (che scrive un quaderno di memorie) e un figlio ( che non sa leggere) superstiti su una palafitta in riva a un lago. Lotta per la sopravvivenza contro tutti. Arriva la morte e il ragazzo cerca di decifrare le parole rimaste di chi ama affrontando l'avventura del mistero della vita tra i superstiti. Vicenda di formazione e bellezza sull'adolescenza e l'importanza della memoria personale di ognuno.

