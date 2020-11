CITTADINI NEL MONDO Rai - Farnesina - Italia: una rete che aiuta Rai Italia e la Farnesina in un programma di aiuti a coinvolgere i cittadini durante il lockdown che continua il lavoro di donne, uomini e volontari, per la salute e la sicurezza di tutti

Il Covid-19 ha superato le frontiere isolando le persone ha fatto di ogni paese il mondo di tutti. 110 mila italiani sono stati rimpatriati nell'ultimo anno con 1140 operazioni aeree, navali e terrestri. Un ritorno a casa doloroso che si ripropone con diverse modalità.

Il motto dell'Operazione Farnesina è: “ Nessuno è al sicuro fino a quando tutti non sono al sicuro”. Parole, immagini e aiuti veri: storie di donazioni e volontari attivi durante le crisi. La cooperazione italiana è un caposaldo della lotta internazionale alla pandemia soprattutto nelle ricerca di soluzioni sanitarie, cure e vaccini. TEAM EUROPE è l'organismo del continente a cui guarda l'Italia per il soccorso e gli aiuti a cittadini e ospiti (rifugiati, sfollati e profughi) vittime della povertà creata dalla malattia. Storie vere in una rete di donne e uomini attivi nel mondo che Rai Italia ha raccontato in tutti i continenti.

