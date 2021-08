Rap e Hip Hop pervadono San Marino

Si chiude RaPublic, il festival della cultura hip hop che per due giorni ha trasformato Campo Bruno Reffi in un tempio dell'underground. Tra battaglie a colpi di rime, esibizioni di break dance e graffiti, per la prima volta a San Marino si è creata un'atmosfera unica nel suo genere che ha attirato rapper, ballerini, dj e writer da tutta Italia. Ieri la serata conclusiva con i pezzi rap dei talenti emergenti del territorio sammarinese e della riviera romagnola e il gran finale con Shiva, un rapper tra i più famosi d'Italia. Lunedì sera invece il contest di freestyle con una giuria presieduta da Mastafive, espero rapper italiano, che ha premiato Gabs, giovane artista di San Benedetto del Tronto.

