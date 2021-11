Rapsodia olandese tra "Pizzica" e "Taranta"

Progetto-Performance nato durante il lockdown e sviluppato in piena pandemia debutta il balletto d'autore (Emio Greco e Pieter Sholten hanno vinto il Golden Swan della danza contemporanea) in RAPSODIA BLASFEMA “sulle tracce di un virus senza precedenti”. Mantenere le distanze o abbracciarsi a morte!? È il dilemma creativo di scena. La vita muta e cambiare diventa un bisogno tra terra e cielo ci sono i pensieri in testa e i piedi per terra, se vogliamo tradurre in 'volgare' il copione coreografico, per le musiche dei Dufpunk in “Around the world”. Ballerini e coreografi chiusi in casa per lungo tempo hanno potuto creare, di più!. Danza e società sono intimamente connessi, secondo i curatori del progetto italo-olandase, come nella “Pizzica” o durante la “Tarantella” salentine (a suon di Charleston) si cerca sempre uno scontro e un attrito costruttivi con la danza liberatoria finale anche il ballo popolare diventa sacro...

