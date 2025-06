Rapublic: a San Marino il 6 e 7 giugno, V edizione del festival che celebra la cultura hip hop

Evento che funziona non si cambia, semmai può solo crescere. La quinta edizione di Rapublic si rilancia ancora una volta come evento di punta a livello nazionale italiano. Nuovo format in due giornate: 6 e 7 giugno; dalle 17.00 fino a tarda notte, Campo Bruno Reffi, diventa palcoscenico aperto alla cultura hip hop. Un viaggio in musica e barre tra passato, presente e futuro; i grandi nomi, con enorme seguito sui social, come certezza.

Venerdì sarà il giorno per lo più dedicato alla storia del genere: si comincia con il DJ set “Turn it Up” curato da Il Macello, seguito dal Rapublic Talk, dal contest di freestyle in due fasi e dal break dance show di UnitHill. In serata i live di: Fill Koi; Irol, Claver Gold e l'headliner Vegas Jones.

Da underground e freestyle del venerdì, si passa poi - sabato - al panorama trap e ai nuovi talenti del rap italiano: Dj set di Tobehonest per partire, fino al talk condotto da The Purista. E al calar della sera in scena la seconda edizione di Checkami sul tempo, il contest per artisti emergenti. Gran finale con i live di: Promessa; 22Simba; Melons; Sayf e la chiusura a cura di Swag Marino. “Siamo molto carichi” - anticipa Irol, ideatore del festival, che condivide il successo dell'evento negli anni con l'Associazione Youth. Per Steve Ehanire giornate importanti per scoprire il territorio e abbracciare la cultura hip hop nelle varie declinazioni.

Dai giovani per i giovani, “è il primo vero evento dell'estate” – sottolinea il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati.

"Valore aggiunto, in termini di giusta direzione – commenta il Segretario di Stato alla Cultura Teodoro Lonfernini - nella quale convogliare la passione e la naturale voglia di esprimersi dei ragazzi verso una traiettoria costruttiva e virtuosa”.

Nel video le interviste a Irol e al Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati.