RaPublic Hip Hop Festival: l'atmosfera dell'underground a San Marino

Oggi il secondo giorno del Festival della cultura Hip Hop che ha attirato in Repubblica molti rapper, ballerini, dj e writer. Tra ballerini che fanno break dance e writer che dipingono pannelli a tema hip hop, a Campo Bruno Reffi si è creata un'atmosfera unica, quella dell'underground, che viene vissuta per la prima volta qui a San Marino. Stasera il festival si chiuderà con una serata all'insegna del rap con talenti emergenti provenienti da tutta Italia e soprattutto dal territorio sammarinese e della riviera romagnola che si esibiranno in pezzi originali. Gran finale con Shiva, un rapper tra i più famosi d'Italia. Ieri sera invece il contest di freestyle con una giuria d'eccezione presieduta da Mastafive, esperto di freestyle molto conosciuto in Italia. Una battaglia a colpi di rime che ha visto vincere Gabs, un rapper di San Benedetto del Tronto, che è venuto fino a San Marino per l'evento.

Intervista a Irol, rapper sammarinese