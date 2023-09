CAMPO BRUNO REFFI RAPublic: si è aperta con la battle di freestyle il festival dell'Hip Hop sammarinese Questa sera invece il secondo contest “Unithill” dedicato alla street dance. Si tratta della prima battle di danze urbane interamente su musica italiana.

La cultura urban, hip pop e street fa da cornice perfetta alle due giornate dedicate all’inclusione e al divertimento di RAPublic, il festival dell'Hip Hop sammarinese arrivato alla terza edizione. Numerosi gli artisti e ospiti internazionali che a Campo Bruno Reffi mettono in mostra le loro capacità per far conoscere la cultura street a San Marino. Ieri sera la battle di freestyle e per la prima volta in Repubblica live Ensi e Nerone, usciti in primavera con il loro album “Brava Gente”.

Rinnovata la presenza di writers, breakers, musicisti e cantanti che rendono l'atmosfera del festival unica nel suo genere. Questa sera invece il secondo contest "Unithill" dedicato alla street dance. Si tratta della prima battle di danze urbane interamente su musica italiana.



