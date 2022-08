RAPublic Vo.2: a San Marino torna il festival dell'hip hop

Al Campo Bruno Reffi, si rinnova l'appuntamento con RAPublic, seconda edizione dell'hip hop music festival, organizzato dall'associazione giovanile YOUth con il sostegno delle Segreterie di Stato per la Cultura e il Turismo.

“Diamo continuità ad un percorso – ha detto il Segretario Andrea Belluzzi – San Marino non solo comincia ad avere una base di giovani che fanno musica rap o danza hip hop ma si sta costituendo un vero movimento culturale che è un valore per il Paese”.

Evento declinato in due giorni – 1 e 2 settembre – capace di essere “attrattivo anche su piano turistico - ha sottolineato la direttrice dell'Ufficio del Turismo, Annachiara Sica - richiamando in Repubblica tanti giovani appassionati”. Particolarmente coinvolto il rapper sammarinese IROL che ha rimarcato l'importanza della cultura hip hop nel veicolare tra i giovani messaggi di inclusione e di attenzione per i temi sociali.

Grandi nomi sul palco – il 2 settembre ci saranno Mambolosco, Medy e Paky – ma anche artisti emergenti impegnati nei contest di free style e ballo hip hop; e poi workshop e tante altre iniziative. a partire da domani mattina alle 10.30.

I dettagli nell'intervista a Sara Raschi, Vice Presidente YOUth.