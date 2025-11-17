TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:18 Carlo Verdone sindaco di Roma per un giorno 10:51 “Titano, il segreto della libertà”: la nuova miniserie di Roberto Giacobbo su San Marino Rtv 09:43 Riqualificazione per il mulino Reffi, il Congresso affida i primi incarichi tecnici 09:01 Vongole, produzione in picchiata: il 2025 l’anno peggiore degli ultimi 20 anni 07:10 Caso Pierina, attesa e tensione per le testimonianze chiave in Corte d’Assise
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Rassegna "A Doppio Filo": al Titano protagonista Paola Turci

Sul palco il dialogo con l’attore e regista Fabrizio Coniglio in un incontro che ha ripercorso i successi e le tappe più significative della sua carriera, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire la persona dietro l’artista.

di Giacomo Barducci
17 nov 2025

Cantautrice, musicista e scrittrice tra le più apprezzate e influenti della scena italiana: Paola Turci si è raccontata al Teatro Titano nel secondo appuntamento della rassegna “A Doppio Filo – Intrecci di parole fra palco e vita”. Sul palco il dialogo con l’attore e regista Fabrizio Coniglio in un incontro che ha ripercorso i successi e le tappe più significative della sua carriera, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire la persona dietro l’artista e il processo creativo di ogni suo gesto artistico: dal debutto da giovanissima al Festival di Sanremo nel 1986, alla vittoria nella categoria “Emergenti” con il brano Bambini nel 1989.

Dialogo impreziosito da un intermezzi musicali a cura dell’Istituto Musicale Sammarinese, con la partecipazione del violoncellista Anselmo Pelliccioni. Accanto alla musica, da sempre l'impegno in cause sociali e civili: ha cantato per i diritti umani nelle carceri, sostenuto campagne contro le disuguaglianze e promosso progetti dedicati a temi come migrazioni, ambiente e sicurezza sul lavoro. La sua musica si fa così strumento di emozione, consapevolezza e partecipazione.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura