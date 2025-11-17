CULTURA Rassegna "A Doppio Filo": al Titano protagonista Paola Turci Sul palco il dialogo con l’attore e regista Fabrizio Coniglio in un incontro che ha ripercorso i successi e le tappe più significative della sua carriera, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire la persona dietro l’artista.

Cantautrice, musicista e scrittrice tra le più apprezzate e influenti della scena italiana: Paola Turci si è raccontata al Teatro Titano nel secondo appuntamento della rassegna “A Doppio Filo – Intrecci di parole fra palco e vita”. Sul palco il dialogo con l’attore e regista Fabrizio Coniglio in un incontro che ha ripercorso i successi e le tappe più significative della sua carriera, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire la persona dietro l’artista e il processo creativo di ogni suo gesto artistico: dal debutto da giovanissima al Festival di Sanremo nel 1986, alla vittoria nella categoria “Emergenti” con il brano Bambini nel 1989.

Dialogo impreziosito da un intermezzi musicali a cura dell’Istituto Musicale Sammarinese, con la partecipazione del violoncellista Anselmo Pelliccioni. Accanto alla musica, da sempre l'impegno in cause sociali e civili: ha cantato per i diritti umani nelle carceri, sostenuto campagne contro le disuguaglianze e promosso progetti dedicati a temi come migrazioni, ambiente e sicurezza sul lavoro. La sua musica si fa così strumento di emozione, consapevolezza e partecipazione.

