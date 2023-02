TEATRO NUOVO DI DOGANA Rassegna Emozioni: "Festen, il gioco della verità"

Sceneggiatura del film danese diretto nel 1998 dal Premio Oscar 2021 Thomas Vinterberg, “Festen – il gioco della verità”, andato in scena sabato 11 febbraio al Teatro Nuovo di Dogana, è la storia di una grande famiglia dell'alta borghesia danese “i Klingenfeld” che si riunisce per festeggiare il sessantesimo compleanno del patriarca Helge. Alla festa presenti anche i tre figli: Christian, Michael e Helene. Il momento di svolta sarà il discorso di auguri del figlio maggiore Christian che una volta pronunciato cambierà per sempre gli equilibri della famiglia.

Teatro e cinema che si mescolano in un adrenalinico cocktail di azioni con momenti di crescente tensione, come sprazzi di buffa leggerezza, fino a quando la caduta del velario non costringe i personaggi a spogliarsi delle loro falsità, ad abbandonare le maschere per tanto tempo indossate accettando l‘impietoso confronto con la verità.

