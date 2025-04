MERCOLEDÌ D'AUTORE Rassegna Mementi: l’esempio e la memoria del Giudice Rocco Chinnici in un libro A cento anni dalla nascita, il magistrato rivoluzionario ucciso da Cosa Nostra, rivive nelle testimonianze come potente messaggio di responsabilità e impegno civile verso i giovani

Rassegna Mementi: l’esempio e la memoria del Giudice Rocco Chinnici in un libro.

Per la rassegna Mementi – Mercoledì d'Autore, promossa dalla Giochi del Titano, è stato presentato il libro "L'Italia di Rocco Chinnici. Storie su un giudice rivoluzionario e gentile", scritto a quattro mani da Alessandro Averna Chinnici e Riccardo Tessarini.

A cento anni dalla nascita, il magistrato rivoluzionario nella lotta alla criminalità organizzata, assassinato da Cosa Nostra con un’autobomba davanti casa a Palermo il 29 luglio 1983, rivive nelle tante, toccanti testimonianze raccontate al nipote Alessandro, nato otto anni dopo l’attentato, oggi ufficiale dei Carabinieri.

Un’opera vibrante, appassionata e a tratti commovente per celebrare non solo l’esempio e la memoria del Giudice e dei suoi più stretti collaboratori, ma per trasmettere anche un potente messaggio di responsabilità e impegno civile alle nuove generazioni.

