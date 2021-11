Rassegna Musicale d'Autunno: al Teatro Titano “Musica Proibita”, con artisti di caratura internazionale

Nuovo appuntamento, oggi, per la 23esima edizione della Rassegna Musicale d'Autunno, organizzata dalla Camerata del Titano. Al Teatro Titano “Musica Proibita”; che è anche il titolo di una popolare romanza di Stanislao Gastaldon: presa a riferimento per definire il carattere di questo concerto di musica classica. Protagonisti due artisti di caratura internazionale come la soprano Martina Bortolotti von Hademburg ed il tenore Federico Lepre. Ad accompagnarli, al pianoforte, Fabrizio di Muro. Proposto un programma di romanze, operette ed arie d'opera, caratterizzate da amore e leggerezza.

