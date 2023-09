EVENTI Rassegna Musicale d'autunno: al via i concerti nella chiesa di San Francesco

“Un viaggio nel tempo e nelle consuetudini familiari alla riscoperta di tesori musicali rari e preziosi”. Il concerto inaugurale della 25esima Rassegna Musicale d'Autunno viene descritto così dalla sua curatrice, la musicologa Annarosa Vannoni. Nella chiesa di San Francesco, in centro storico, una serata dedicata alla musica del '700 e '800, fra lo stile melodico viennese e quello italiano, con la possibilità di ascoltare brani in gran parte sconosciuti ai più, estratti da un biblioteca privata di un nobile marchigiano. Un'esperienza resa unica dall'espressività del soprano Asumi Motoyama, dalla tecnica della cembalista Maria Elena Ceccarelli e dal suono rotondo della chitarra francese di Ettore Marchi. Prossimo appuntamento domenica 1 ottobre alle 21, sempre alla Chiesa di San Francesco, per un altro concerto-evento con le musiche di Hildegarda von Bingen.

