Rassegna Musicale d'Autunno: alla Galleria Cassa di Risparmio l'esibizione di Sergio Scappini, virtuoso della fisarmonica

Proseguono, fino al 1 dicembre, gli appuntamenti della 21esima edizione della Rassegna Musicale d'Autunno. Nel pomeriggio, alla Galleria Cassa di Risparmio di Città, l'esibizione di un virtuoso della fisarmonica come Sergio Scappini. Nel suo programma figurano Bach, Rota, Morricone, Offenbach e arrangiamenti operistici di Puccini e Leoncavallo fino ad un’incursione nel repertorio canzonettistico napoletano. Scappini è inoltre noto per essere stato il titolare della prima classe di fisarmonica in un conservatorio italiano. La Rassegna è organizzata dalla Camerata del Titano; e promossa dalla Cassa di Risparmio, con il sostegno della SUMS ed il patrocinio della Segreteria di Stato alla Cultura.