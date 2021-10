Al Teatro Titano, nel pomeriggio, il lato lirico e melodico delle percussioni per la Rassegna musicale d'autunno. Sul palco due giovani musicisti: Edoardo Parente e Gioele Balestrini che hanno eseguito brani di Arvo Part, Iannis Xenakis, Philip Glass e Hans Zimmer. Un repertorio vario per una esecuzione inattesa, con strumenti come marimba, vibrafono e tamburi.