TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:20 Carrello della spesa: +25% in quattro anni sui prezzi degli alimentari 17:39 Truffa criptovalute, tre promotrici indagate a Rimini: spariti 560mila euro di imprenditrice di San Marino 16:18 Rimini, chiuse tre case famiglia per anziani: ospitavano non autosufficienti senza autorizzazione 16:12 Roberto Pazzaglia alpinista: "Sedici anni dalla scalata dell'Everest. C'è ancora molta curiosità tra le persone" 15:52 La Nazionale, con due ore di ritardo causa nebbia, è atterrata ad Ostrava 15:31 Il Cesena risolve il derby a inizio ripresa: l'Academy femminile cade per 2-0 13:41 Ortopedia a pieno regime: tanti interventi chirurgici ma servono più medici 13:32 “Dalla terra alla tavola”, Segretario Ciacci: + 12% di vino sammarinese nei ristoranti del Titano 12:57 Giampiero Semeraro (naturalista): “Momentaneamente il lupo ancora è intoccabile” 12:56 Dal premio La Clessidra un omaggio allo sport sammarinese
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Rassegna musicale d'autunno: le grandi compositrici raccontate dalle donne

10 nov 2025
Rassegna musicale d'autunno: le grandi compositrici raccontate dalle donne

Le grandi compositrici della musica raccontate dalla donne. Al teatro Titano, per la Rassegna musicale d'autunno, il concerto "Regine di Cuori". Sul palco Laura Lanfranchi (soprano), Cecilia Bacci (violino) e Sara Musso al piano: tre musiciste di riconosciuto talento che hanno raccontato vita e opere di personalità della musica come Alma Mahler, Clara Schumann, Lili Boulanger e molte altre personalità.

Un concerto per rappresentare l'ambiente di fine '800 e primo Novecento: un periodo nel quale le compositrici dovevano affrontare le difficoltà di impedimenti e pregiudizi, per potersi affermare come musiciste. Non volevano rimanere relegate al ruolo di cantanti o esecutrici, ma volevano anche scrivere musica. Passioni, amori, viaggi, vitalità rivivono tramite le tre protagoniste dello spettacolo.





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura