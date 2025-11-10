TEATRO TITANO Rassegna musicale d'autunno: le grandi compositrici raccontate dalle donne

Rassegna musicale d'autunno: le grandi compositrici raccontate dalle donne.

Le grandi compositrici della musica raccontate dalla donne. Al teatro Titano, per la Rassegna musicale d'autunno, il concerto "Regine di Cuori". Sul palco Laura Lanfranchi (soprano), Cecilia Bacci (violino) e Sara Musso al piano: tre musiciste di riconosciuto talento che hanno raccontato vita e opere di personalità della musica come Alma Mahler, Clara Schumann, Lili Boulanger e molte altre personalità.

Un concerto per rappresentare l'ambiente di fine '800 e primo Novecento: un periodo nel quale le compositrici dovevano affrontare le difficoltà di impedimenti e pregiudizi, per potersi affermare come musiciste. Non volevano rimanere relegate al ruolo di cantanti o esecutrici, ma volevano anche scrivere musica. Passioni, amori, viaggi, vitalità rivivono tramite le tre protagoniste dello spettacolo.

