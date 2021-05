Rassegna musicale: si torna dal vivo, emozione tra musicisti e organizzatori Dopo lo stop a causa della pandemia, riparte la Rassegna musicale d'autunno "Restart21"

Assume un significato speciale la ripartenza della Rassegna dell'Associazione Camerata del Titano: un ritorno alla musica condivisa, dal vivo, con il pubblico. Un'emozione che tornerà domani sera alle 21, a Palazzo Sums, con un nuovo concerto. “Restart21” la parola chiave aggiunta al titolo della Rassegna musicale bloccata in autunno e ora di nuovo in presenza. Ospite della serata Andrea De Vitis, talento della chitarra che finora ha vinto più di 40 premi in concorsi internazionali, suonato in tutto il mondo e collaborato con orchestre di diversi Paesi.

Nel servizio, le interviste ad Augusto Ciavatta, direttore Orchestra Camerata del Titano, e al chitarrista Andrea De Vitis

