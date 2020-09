FESTIVAL RAVENNATE Ravenna SFF: rumori e suoni in un festival del Cinema SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL 2020 a Ravenna fino al 3 ottobre la V edizione della rassegna di musica da film in concorso internazionale con sonorizzazioni dal vivo anche via satellite

Dal Centenario felliniano e di Sordi (omaggio ai Vitelloni) ai 700 anni dalla morte di Dante ( L'Inferno del 1911 musicato con una performance dal vivo del duo-OVO). SFF FESTIVAL riconosciuto dal MiBACT con le sonorizzazioni curate dal MAR, Museo d'Arte di Ravenna. Cartellone coloratissimo non senza sfumature. Ci sarà anche in musica il capolavoro di Dreyer VAMPYR del 1932 e in sala NOSFERATU di Marnau trasposto da Dracula.

9 lunghi in concorso (originali sottotitolati in italiano) e 8 pellicole di cui 4 corti per le serate - spettacolo in suoni, rumori e colonne live, d'autore. Al Palazzo del Cinema e dei Congressi ravennate un autunno a note profonde a tratti squillanti per immagini cinematografiche con il grande schermo che prende voce dai musicisti contemporanei italiani.

