RDS Summer Festival, un fine settimana tutto da ballare.

Si è chiuso sabato 27 luglio uno degli eventi più attesi della Riviera. Il Piazzale Fellini di Rimini ha ospitato gli artisti del momento in un’iniziativa speciale: l’RDS Summer Festival ha fatto ballare tutti quanti, sulle note dei tormentoni estivi e dei pezzi più iconici della storia del pop.

Le serate di venerdì e sabato si sono aperte con il dj set di Matteo Robert, in attesa dell’arrivo dei big sul palco. Cioffi ha rotto il ghiaccio con la sua "Ex”, brano di incredibile successo fra i giovani e non solo, passato in numerose radio del circuito nazionale. Il giovane cantante salentino crea un’altalena di emozioni, riportando tutti con i piedi per terra quando dedica un suo brano alla madre, scomparsa due anni fa. Chiude la sua esibizione con “Voglio una ragazza” tratto dall'ultimo album Tutto passa alla tua età: un brano romantico che esprime i desideri di un ragazzo sincero, giovane e coraggioso, che non ha paura d’innamorarsi di nuovo nonostante le delusioni passate. A seguire Rose Villain, Angelina Mango e Mahmood . La serata di sabato è stata invece aperta dal giovane cantautore Niveo, ex concorrente del talent Amici 2022. Successivamente, hanno calcato il palco del Piazzale Fellini Geolier, gli Articolo 31, Rocco Hunt e Paola e Chiara, che hanno chiuso in bellezza l’RDS Summer Festival.

Fra gli artisti emergenti è importante citare Holden, Mameli, Kaze, e gli SLF. L'intero evento è stato accompagnato da un corpo di ballo di vere professioniste: le ragazze della scuola Dance Studio Rimini. Nota di merito per Pierpaolo Foti, violinista professionista che riarrangia le hit disco-dance, dando loro una nuova vita.

