"Re Flusso e Serenissima": la lettura del libro di Perotto è anche in Lis

Ascoltare con gli occhi. È la quotidianità per i sordi che parlano la lingua dei segni. Ma spesso negli eventi pubblici si sentono tagliati fuori. Per questo alla Sala del Castello di Murata la lettura è doppia, orale e in Lis, per includere tutti nel racconto di “Re Flusso e Serenissima”: la storia illustrata del Santo Marino, liberamente reinterpretata. Un'iniziativa in linea con il progetto dell'autore, il sammarinese Fabrizio Perotto: il ricavato delle vendite del libro infatti verrà devoluto all'Associazione Sordi San Marino, attiva sul territorio da 10 anni con eventi, workshop e progetti, anche nelle scuole.

"Siamo molto contenti dell'evento - commenta Marina Tamagnini, vicepresidente dell'Associazione Sordi San Marino -. Fa parte delle iniziative di sensibilizzazione che la nostra associazione porta avanti". Un pomeriggio di doppia lettura aperto a tutti, grandi e piccini. A leggere ad alta voce il libro per i presenti un alunno di quinta della scuola elementare di Murata, Ascanio Vannucci. Al suo fianco, un interprete lo traduce in Lis. "Un momento di festa per adulti e bambini - spiega Perotto -, rallegrato anche dalla presenza di Babbo Natale".

