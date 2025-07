Prosa in musica jazz cantata in un recital sull'interprete di LADY SINGS THE BLUES. Billie Holiday la voce che scava dentro. La cantante che collaborò con Lester Young e Tony Scott. Calore, anima, e sensualità di un'artista fragile e immensa discriminata per le sue scelte di vita (droghe, alcool e amori). Una scelta di canzoni che sono la storia della musica impreziosite dalle improvvisazione di un grande del progressive jazz: Danilo Rea come MCCoy Tyner.