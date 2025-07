SPETTACOLI EMILIA Rea come MCCoy nel nome di Billie H. LA VERA STORIA DI BILLIE HOLIDAY con il pianista Danilo Rea e la voce della figlia Ooana recitata da Barbara Bovoli al festival MUNDUS di Scandiano di Reggio Emilia

Prosa in musica jazz cantata in un recital sull'interprete di LADY SINGS THE BLUES. Billie Holiday la voce che scava dentro. La cantante che collaborò con Lester Young e Tony Scott. Calore, anima, e sensualità di un'artista fragile e immensa discriminata per le sue scelte di vita (droghe, alcool e amori). Una scelta di canzoni che sono la storia della musica impreziosite dalle improvvisazione di un grande del progressive jazz: Danilo Rea come MCCoy Tyner.



