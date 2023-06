VERUCCHIO Realtà aumentata a Verucchio: un nuovo modo di vivere il borgo storico Una cuffia a conduzione ossea per immergersi nelle epoche più antiche

Immergersi nell’epoca medievale con quella che è più di una semplice audio guida. È il progetto lanciato dal comune di Verucchio che tramite una cuffia a conduzione ossea permetterà agli utenti di dividersi tra i rumori dell’ambiente che li circonda e le narrazioni di altre epoche.

Gli effetti audio si attiveranno automaticamente tramite GPS quando il visitatore raggiungerà una delle 8 tappe previste dal percorso, in un viaggio che sarà intorno ai 60 minuti. Per la Cooperativa Atlantide che gestisce la Rocca Malatestiana il progetto testimonia l’importanza di portare l’innovazione nella gestione dei luoghi storici, coinvolgendo i turisti in una narrazione alternativa a quella classica.

Nel servizio le interviste a Stefania Sabba, Sindaca di Verucchio, e Massimo Gottifredi, Presidente della Cooperativa Atlantide

