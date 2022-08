GIORNATE MEDIOEVALI Record di turisti

Numeri da record a San Marino per la 25esima edizione delle Giornate Medioevali. Quasi 30mila i turisti nella Repubblica per la manifestazione, che ha popolato le piazze e le vie del centro storico dal 28 al 31 luglio. Un'affluenza superiore a quella sperata, ha dichiarato la Segreteria di Stato al Turismo. “Un evento molto apprezzato dai sammarinesi e dai turisti – ha commentato Federico Pedini Amati – La variante tradizionale è quella su cui dobbiamo puntare”. L'evento è stato ideato dalle agenzie Trends e Wavents, dal Consorzio Europeo delle Rievocazioni Storiche e dal Comitato Italiano delle Associazioni Nazionali Storiche. Artisti di ogni genere hanno trasportato i visitatori direttamente all'anno 1462, tra spettacoli fissi e show itineranti. Oltre 17mila i passaggi di andata e ritorno in funivia e più di 2mila i biglietti venduti per il trenino.

