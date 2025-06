Reggenza e Segretario alla Cultura in visita al "Focus" Matteo Valli

I Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi accompagnati dal Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Teodoro Lonfernini hanno visitato il Focus “Matteo Valli. Frammenti di storia tra fonti materiali e documenti”, ospitato tra il Museo di Stato e la Biblioteca di Palazzo Valloni. Curato da Paola Bigi, Claudia Malpeli e dall’architetto Maurizio Del Din, il percorso espositivo ripercorre la figura di Matteo Valli, politico e letterato del Seicento, autore della celebre relazione 'Dell’origine et Governo della Republica di San Marino', stampata a Padova nel 1633. Un testo considerato fondamentale nella costruzione del mito della libertà sammarinese. Il Focus presenta anche i risultati delle più recenti ricerche archeologiche e architettoniche condotte nella cosiddetta “casa di Matteo Valli” in via Basilicius, dove il restauro ha riportato alla luce strutture murarie, frammenti ceramici e resti faunistici. Un’occasione anche per indagare l’evoluzione urbanistica del quartiere tra Porta San Francesco e Piazzetta del Titano. I Capitani Reggenti hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto dagli Istituti Culturali, sottolineando il valore di queste ricerche per la conoscenza e la valorizzazione del sito “Centro storico di San Marino e Monte Titano”, a pochi giorni dal 17° anniversario dell’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco.