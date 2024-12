Reggenza nelle scuole: "Conoscervi è stata una grande opportunità".

Tutte le immagini dalle scuole. In video gallery il servizio tg

"Ci avete parlato di libertà e di amore, conoscervi è stata una grande opportunità". La Reggenza saluta così i cittadini del futuro, i bambini e le bambine che ha incontrato oggi, insieme al Segretario all'Istruzione Teodoro Lonfernini, nelle scuole della Repubblica per gli auguri.

Un viaggio nei progetti che crescono ogni giorno nelle aule, grazie a docenti ed educatori.

Nella palestra della scuola elementare di Domagnano la rappresentazione "Insieme", tratta da un albo illustrato, che racconta come tutto diventi più bello nel momento in cui si condivide una esperienza. Alla scuola d'infanzia di Domagnano i canti "it's time to say hello", il saluto di ogni mattina al momento dell'accoglienza e "rock'n roll Christmas time" per lo scambio degli auguri è stata illustrata la programmazione incentrata sull'importanza dei libri e della lettura, donando ai Capi di Stato il segnalibro con il messaggio "per sognare non bisogna chiudere gli occhi ma leggere".

Alla scuola elementare di Cailungo i bambini di quinta hanno messo in scena una rappresentazione teatrale sul "Pranzo di ferragosto" e presentato il progetto per la lettura con la nuova biblioteca. Prosegue la collaborazione con gli anziani del Casale la Fiorina che raccontano fiabe e favole dei loro tempi.

I bambini dell'infanzia di Cailungo hanno inventato e rappresentato graficamente la storia "Cervo e il corno d'oro" dopo un'uscita al parco di Monte Cerreto per conoscere e fare esperienza dell'ambiente del bosco.

I piccoli dell' infanzia di Acquaviva hanno ricreato il costume tradizionale della Reggenza, sedendosi in un apposito trono con dietro palazzo Pubblico, e ricostruendo la sede istituzionale per rivivere la presentazione delle Istanze d'Arengo. Ne hanno consegnate 4 chiedendo: una visita guidata in territorio, la piantumazione di un albero nel giardino della scuola, la possibilità di avere palloni per giocare e una pista ciclabile per biciclette e monopattini.

Una vista anche alla ludoteca, nata nel 1993, da una idea delle insegnanti della scuola dell'infanzia dopo una mostra sul gioco giocattolo. Un punto di riferimento per la comunità e le famiglie che organizza tante attività, dal laboratorio sulle creazioni di argilla a quelli di mosaico.

La mattinata si è chiusa alle elementari di Acquaviva. Attraverso i dipinti di grandi artisti è nato il progetto "Emozionarti", per conoscere e dare forma alle emozioni. Poi tutti insieme a ballare la quadriglia.