Reggenza: presentato a Palazzo il volume con gli atti del forum sul Costituzionalismo nei Piccoli Stati

Presenze “di peso”, nella Sala del Consiglio. Il Dirigente del Tribunale Giovanni Canzio, il Presidente del Moneyval Nicola Muccioli; magistrati - come il Giudice d'Appello Presidente Giuseppe Bricchetti -, membri della Commissione per l'efficienza della Giustizia del CoE. Fu un evento di “altissimo livello”, del resto, quello del 14 ottobre: focalizzato sulle dinamiche evolutive dei processi costituzionali nei Piccoli Stati. Fonte di input anche in ottica “interna”, allora, la pubblicazione che ne racchiude gli atti. In un Paese – è stato sottolineato – al lavoro su riforme degli assetti istituzionali e al contempo profondamente legato alle proprie tradizioni. “Però questo non significa – ha rimarcato il Segretario agli Esteri - che non guardiamo e non ascoltiamo quello che accade anche intorno a noi”; sottolineata piuttosto la necessità di mettere “a confronto noi stessi con gli altri”. E non per “copiare quello che già esiste, e magari non va bene per noi”; ma per “trarre degli spunti che poi possano essere ben adattati al nostro sistema”. Posto l'accento dal Segretario Beccari anche sul multilateralismo. Non a caso la Conferenza si svolse sotto l'egida del Consiglio d'Europa. Credo “sia stata una grande opportunità per la Repubblica di San Marino” – ha dichiarato il Segretario Canti -. Per “farci conoscere come Piccolo Stato nelle grandi Nazioni”; e per dare la possibilità al Titano “di competere” con queste. Da qui l'auspicio – del Segretario alla Giustizia - che in futuro si possano ripetere simili iniziative. Gli interventi “di altissimo livello tecnico giuridico” della conferenza resteranno “materiale indelebile”, ha sottolineato la Reggenza. Ricordando il percorso intrapreso dal Paese; che ha come obiettivi la tutela dell'identità ed un progressivo ammodernamento giuridico, istituzionale ed amministrativo. Rimarcato pure il ruolo “operoso” del Titano nella Commissione di Venezia - che aveva co-organizzato l'evento -, e che vede fra i suoi componenti il Commissario della Legge Fabio Giovagnoli; cui è andato il ringraziamento dei Capi di Stato per avere seguito ogni aspetto del Forum. Non un dettaglio l'aver fatto base a San Marino; ma un “riconoscimento internazionale di indubbio valore per il lavoro condotto”. Un richiamo poi agli standard europei in tema di democrazia e diritti; parte del DNA valoriale della Repubblica. E da difendere con costanza; specie nell'attuale contesto geopolitico – è stato detto -, “dove sono sempre più minacciate le democrazie”.

