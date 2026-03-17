“Reggere la Repubblica: un compito da cittadini”: studenti Consiglieri elettori per un giorno

Un progetto di cittadinanza attiva che esalta i valori della statualità, scava nel profondo di un patrimonio storico-identitario unico, celebra l'Istituto Reggenziale che incarna da secoli proprio quella unicità. Le seconde Liceo Economico, affiancate dalle insegnanti di diritto sammarinese, partecipano da protagoniste ad un laboratorio di formazione incentrato sulle procedure di elezione della Reggenza, minuziosamente concepito per fissare gesti, luoghi e simboli. Si rafforza così il legame tra scuola e istituzioni. "E' un grande arricchimento, - osserva Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato Istruzione e Cultura - è un'ottima attività didattica virtuosa sulla quale dobbiamo insistere per trasferire competenze di cittadinanza". "Investire sui giovani con questi progetti - sottolinea Andrea Belluzzi, Segretario di Stato Affari Interni - è la strada per consegnare loro una consapevolezza maggiore e quindi contare per il futuro su un paese condotto, perché io auspico che lo sia da questi giovani, condotto da cittadini che sono maggiormente consapevoli di che cosa è stato e che cosa è San Marino attraverso i secoli".

Nella sala Alberoni di Palazzo Valloni, il primo contatto diretto con le fonti: su tutte, gli Statuti originali del '600, pietra miliare della costituzione sammarinese; e la Legge che dal 1945 regola il sistema elettivo tuttora vigente, in un continuum tra tradizione e modernità. "Certamente è una giornata molto importante, - afferma il Dirigente della Scuola Superiore Matteo Puerini - piena di significati già dal titolo. "Reggere la Repubblica: un compito da cittadini", un compito di cittadinanza attiva vero con la partecipazione alla proclamazione dei nuovi Eccellentissimi Capitani Reggenti".

In contemporanea, nella Sala del Trono, in luce il senso del cerimoniale diplomatico, raccontato in maniera coinvolgente da Silvia Berti, ripercorrendo uno dei momenti salienti della Cerimonia d'Insediamento, qual è l'omaggio del corpo diplomatico accreditato ai Capitani Reggenti eletti. In bella mostra i costumi reggenziali e la storia vergata sulle pareti nella cronotassi. "Perché noi nel corso di tanti secoli celebriamo sempre questi momenti? - si chiede la Dirigente del Cerimoniale Diplomatico - appunto per rendere leggibile ai più, per esaltare le nostre tradizioni, i nostri simboli, le nostre istituzioni che nel cerimoniale appunto si riflettono".

La teoria che si trasforma in conoscenza diretta nella simulazione didattica delle procedure di elezione, in piena aderenza alla realtà. Ci sono i Capitani Reggenti pro tempore, i Segretari di Stato, i Consiglieri elettori, i membri della Commissione di Seggio, per lo spoglio delle schede. L'Aula Magna delle Scuole Superiori diventa Aula consiliare; ogni studente gioca con precisione il proprio ruolo, sotto l'occhio vigile di Giovanna Crescentini. "Qual è il mio auspicio? E' che fra qualche anno, quando io sarò ovviamente collocata a riposo per raggiunto limite massimo di età di lavoro, - dice la Dirigente dell'Ufficio di Segreteria Istituzionale - qualcuno di loro magari possa essere membro del Consiglio Grande Generale e possa rivivere l'esperienza vissuta a 15-16 anni in questa giornata che penso rimarrà nella loro memoria".

Assistere alla vera cerimonia di elezione è, infine, l'ultima tappa di una giornata da ricordare: prima a Palazzo, poi in corteo verso la Pieve per il rito propiziatorio e il ritorno in Aula per il voto. Si chiude con la solennità dell'annuncio dei Capitani Reggenti eletti al popolo, a ricordare che “Reggere la Repubblica” è stato, è e resterà sempre un compito che appartiene ai cittadini.

Nel video le interviste a Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato Istruzione e Cultura e Andrea Belluzzi, Segretario di Stato Affari Interni; Matteo Puerini, Dirigente ad interim Scuola Secondaria Superiore; Silvia Berti, Dirigente Cerimoniale Diplomatico e Giovanna Crescentini, Dirigente Ufficio Segreteria Istituzionale.