LE REGIONI DEL CINEMA Reggio FF: Il futuro è intelligente? Reggio Emilia Cortometraggi alla 22^ edizione, tra sperimentazione futura e Intelligenza Artificiale, apre gratuitamente la manifestazione ai giovani

Lo stato dell'arte e le tecnologie futuribili tra media e cinema in una settimana di lavori proposti dalla città di Reggio Emilia ai giovani del territorio e agli artisti di tutto il mondo. Un appuntamento da sempre popolare e politico per i rivolgimenti che la vita ha sulle scelte creative. “Il futuro della Palestina”, ad esempio, è il tema d'attualità urgente che prevede una selezione di opere dal Nazra Film Festival in lingua originale per parlare di conflitti. La parola chiave dell'edizione è: FUTURO. Il territorio 'incerto' nel corso del tempo già vissuto dai più giovani (ad esempio con le emergenze sanitarie e climatiche) negli anni a venire che caratterizzeranno il nostro quotidiano. L'insorgere dell'Intelligenza Artificiale a scapito della ragione normale nell'agire morale?

Intervista con Alessandro Scillitani Direttore artistico Reggio Film Festival

