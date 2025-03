Regolamento Giuria del San Marino Song Contest 2025 – San Marino RTV

Il San Marino Song Contest, organizzato e prodotto da San Marino RTV, si svolge l'08/03/2025 al Teatro Nuovo Dogana. Partecipano venti concorrenti, così selezionati:

Dal concorso “Una voce per San Marino” accedono al San Marino Song Contest, l’evento televisivo di San Marino RTV dell’8 marzo 2025, undici concorrenti di cui sei provenienti dalle Semifinali di Selezione (un Concorrente per ciascuna delle sei Semifinali di Selezione) e n. 4 (quattro) dalla Semifinale di Ripescaggio, ai quali si aggiunge il Finalista della Semifinale riservata ai cittadini sammarinesi. Durante il San Marino Song Contest i Concorrenti, individuati all'esito delle Semifinali, dovranno presentare lo stesso brano inedito eseguito alle Semifinali di “Una voce per San Marino”.

La Giuria

Il Vincitore del San Marino Song Contest sarà proclamato dalla Giuria di esperti, composta da cinque membri di cui scelti tre insindacabilmente da San Marino RTV (uno dei quali in funzione di Presidente), n. 1 (uno) scelto insindacabilmente dalla Segreteria di Stato e 1 (uno) scelto insindacabilmente da Media Evolution.

I giurati dell’edizione 2025 sono:

- Luca De Gennaro (Presidente) - Critico musicale, Dj e conduttore radiofonico italiano

- Roberto Sergio - Direttore Generale Rtv San Marino

- Federica Gentile - conduttrice e autrice televisiva e radiofonica

- Mario Andrea Ettorre – Direttore Marketing SIAE

Sistema di votazione della giuria

FASE 1: Pre-ascolto e valutazione dei brani (4 marzo, via Asiago, Roma)

Obiettivo → Valutare la qualità musicale dei brani prima della serata finale.

Criteri di valutazione → Ogni giurato assegnerà due votazioni a ciascun brano:

Qualità artistica complessiva (voto da 1 a 10) → validità artistica, qualità della produzione, impatto emotivo.

Affinità editoriale con l’Eurovision (voto da 1 a 10) → potenziale radiofonico e internazionale, coerenza con il linguaggio musicale della manifestazione, possibile resa in gara all'Eurovision.

FASE 2: Esibizione live – Valutazione della performance dal vivo (8 marzo, serata finale)

Obiettivo → Valutare la resa dell’artista sul palco.

Criteri di valutazione → Ogni giurato assegnerà un voto da 1 a 10, tenendo conto di:

Qualità dell’esecuzione vocale

Presenza scenica e interpretazione

Efficacia televisiva e carisma

Potenziale per l’Eurovision

FASE 3: Somma dei voti e determinazione della classifica finale

Punteggio massimo assegnabile da ciascun giurato: 30 punti per artista (20 pre- ascolto + 10 live).

Bonus del Direttore Artistico → Il Direttore Artistico avrà la possibilità di assegnare un bonus di 10 punti a un solo artista, sulla base della valutazione artistica complessiva (ascolto + live) dei 20 artisti/brani in gara

Riepilogo finale del metodo di votazione

- 4 marzo – Valutazione preliminare → 10 punti per qualità artistica + 10 punti per affinità con l’Eurovision.

- 8 marzo – Voto live → 10 punti per la performance dal vivo.

- Totale massimo per ogni artista: 30 punti per giurato.

- Bonus Direttore Artistico: 10 punti a un solo artista (eventuale impatto sulla classifica finale).

