40 ANNI Relazioni San Marino-Brasile: il Corpo diplomatico visita la mostra dell'artista Kobra

Il ricco programma di eventi per celebrare i 40 anni di relazioni tra San Marino e Brasile si è arricchito con l'incontro, nella sede della Segreteria di Stato al Turismo, con il corpo diplomatico, giunto sul Titano per rendere omaggio ai nuovi Capitani Reggenti. Per i diplomatici dunque l'occasione di visitare la mostra dell'artista Kobra. Le varie opere sono state illustrate dall'Ambasciatore di San Marino in Brasile Filippo Francini e dall'Ambasciatore del Brasile in Italia, Renato Mosca.

