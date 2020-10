Renata Tebaldi: al Kursaal la proiezione in anteprima di una docufiction dedicata alla grande soprano

Nel video l'intervista a Maria Tilli, regista della docufiction

Nel pomeriggio, al Kursaal, la proiezione in anteprima di una docufiction dedicata a Renata Tebaldi. Si tratta del terzo appuntamento della serie “Illuminate” e incentrata sulle vite straordinarie di 4 donne, protagoniste nel campo dell'arte e della cultura. Il racconto della grande soprano – che andrà in onda lunedì sera su Rai3 – è guidato da Serena Autieri. La celebre attrice, cantante, e conduttrice, si è collegata in videoconferenza prima della visione.

Intervento di saluto anche per il Segretario di Stato Federico Pedini Amati. Le immagini della puntata – arricchite da filmati di repertorio originali e testimonianze illustri - sono state girate in Repubblica: Patria elettiva della cantante lirica negli ultimi anni della sua vita. A San Marino, come è noto, è stata costituita una Fondazione da lei voluta e a lei dedicata; e proprio i vertici della Fondazione Renata Tebaldi sono intervenuti al termine della proiezione.

