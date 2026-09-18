DI LUCAS VIANINI Renata Tebaldi, donna e diva, nel libro “Il soprano Perfetto” Presentato in Galleria Arzilli “Il soprano Perfetto – l'eredità umana e artistica di Renata Tebaldi” davanti ad appassionati e ai vertici della Fondazione. Insieme all'autore, la Vice Presidente Barbara Andreini e l'editore Giuseppe Maria Morganti

“Voce d’angelo” per Arturo Toscanini, uno dei simboli dell'età d’oro del melodramma, amatissima in Italia e nel mondo. La sua eredità nel volume “Il soprano perfetto”, quella artistica, ma anche quella umana; indagando dietro al mito e restituendo, accanto alla diva, la donna.

“Questa era veramente l'idea iniziale – piega l'autore, Lucas Vianini - scoprire cosa si celava dietro questa scorza estetica, questa grande storia di Renata Tebaldi 'Voce d'Angelo'. E io ho la presunzione di credere che è un libro che restituisce una visione tridimensionale di Renata Tebaldi, quindi, non solo il prodigio musicale ma anche l'anima di una donna straordinaria”.

Un ritratto inedito di Renata Tebaldi, frutto di una lunga ricerca e dell'analisi di fonti sinora nascoste: “Io ho naturalmente letto praticamente tutto quanto è stato scritto su di lei – prosegue Vianini - ma oltre alla letteratura maggiore, la cosiddetta letteratura minore, ho acquistato 150 rotocalchi degli anni '50, '60, '70, '80 fino agli anni '90, proprio per trovare tutta quella letteratura minore che potesse restituire un ritratto inedito. Non solo fonti scritte, ma anche fonti orali, gli amici e le persone che la frequentavano, la parrucchiera, la persona che lavorava nella rosticceria. Tutte persone che hanno restituito un pezzetto di verità”.

Pubblicato da Aiep con il patrocinio della Fondazione Renata Tebaldi, prefazione di Carla Maria Casanova, sua biografa, “Il Soprano Imperfetto” restituisce il ruolo che lei ha avuto nella storia, richiamando anche l'attualità dei valori che ha incarnato con la sua arte: “Una donna che ha fatto del sacrificio la propria ragione di vita – commenta ancora l'autore - sacrificio nel senso etimologico di fare con sacralità. Renata Tebaldi è quanto mai attuale e necessaria: una vita nella quale si è sottomessa a un dono. Questo dono lei non lo viveva come un qualcosa di vanaglorioso, narcisistico, ma come un dono di Dio che lei ha rispettato fino all'ultima nota”.

Nel video, l'intervista all'autore Lucas Vianini, storico dell'arte

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